Ministers: ontsla ICC-hoofdaanklager na berichten over wangedrag

DEN HAAG (ANP) - De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) moet ontslagen worden na aantijgingen van seksueel wangedrag, vinden ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en David van Weel (Justitie, VVD). In een Kamerbrief schrijven de bewindsmannen dat zij zich aansluiten bij de positie van het dagelijks bestuur van het strafhof. Dat heeft aanbevolen om hoofdaanklager Karim Khan weg te sturen na een advies van een toezichthouder van het ICC.

De beschuldigingen richting Khan kwamen eind 2024 al naar buiten. In juni is hij officieel geschorst. Het advies van de toezichthouder hierover is vertrouwelijk, maar in handen van Reuters. Volgens het persbureau had hij een relatie met een advocate die voor hem werkte, die uitmondde in "seksueel contact zonder wederzijdse instemming".

Op 24 juli komen de 125 lidstaten van het ICC bijeen in New York om te beslissen over het lot van Khan. De ministers verwachten dat een meerderheid zal stemmen voor zijn ontslag.