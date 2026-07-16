Claudia Winkleman stopt met talkshow omdat ze te zenuwachtig is

Claudia Winkleman stopt al na één reeks met haar praatprogramma bij de BBC. De presentatrice, bekend van de Britse versie van De Verraders, heeft in een verklaring laten weten dat ze "te nerveus was om ervan te genieten".

"Misschien waag ik ooit nog eens een nieuwe poging, maar voorlopig heb ik al de beste banen ter wereld en ben ik dol op de shows die ik doe", voegde Winkleman eraan toe. Ze zei wel de BBC "ontzettend dankbaar" te zijn voor de kans die ze heeft gekregen.

Tijdens de afgelopen reeks van haar praatprogramma interviewde Winkleman bekende gasten als Lisa Kudrow, Jeff Goldblum, Niall Horan en Rachel Zegler. Volgens de BBC trokken de meeste afleveringen gemiddeld een publiek van 1,5 tot 2 miljoen kijkers.