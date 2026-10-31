LONDEN (ANP/AFP) - In Londen zijn zaterdag minstens 139 mensen gearresteerd omdat ze deelnamen aan een bijeenkomst ter ondersteuning van de organisatie Palestine Action. Deze pro-Palestijnse beweging is sinds juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en wordt aangemerkt als terroristisch.

De politie begon met aanhoudingen kort nadat zich enkele honderden mensen hadden verzameld voor de Amerikaanse ambassade. De VS bestempelden de groep eerder al als een "transnationale terroristische organisatie". De meeste demonstranten droegen borden met de tekst "Ik verzet me tegen genocide, ik steun Palestine Action".

Komende week gaat het Britse Hooggerechtshof de zaak in behandeling nemen die is aangespannen door de medeoprichter van Palestine Action, Huda Ammori. Zij vecht een overheidsverbod aan dat al tot zeker 4000 arrestaties heeft geleid, onder wie ouderen en Holocaust-overlevenden.

Lidmaatschap van of steun aan Palestine Action kan strafbaar gesteld worden, met gevangenisstraffen tot wel veertien jaar tot gevolg.