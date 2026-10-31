LEEUWARDEN (ANP) - De resterende minuten van de gestaakte wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles worden niet meer uitgespeeld, meldt de KNVB op zijn website. Het competitiebestuur betaald voetbal heeft besloten de wedstrijd niet meer in te plannen en de stand op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt als eindstand te beschouwen. Het betekent dat de club uit Leeuwarden het duel met 4-0 heeft gewonnen.

"Het competitiebestuur betaald voetbal heeft hiertoe, na overleg met beide clubs, besloten gezien de stand van de wedstrijd en de beperkte resterende speeltijd", aldus het bericht.

De wedstrijd werd in de 81e minuut voor de tweede keer stilgelegd en definitief gestaakt nadat er voor de tweede keer vuurwerkknallen waren te horen. De knallen waren volgens het bericht van de KNVB afkomstig uit het vak met supporters van Go Ahead.