BELGRADO (ANP/AFP/RTR) - De veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladić is begraven in Servië. Duizenden mensen namen afscheid van hem. Het was een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia.

De menigte kwam bijeen bij een kerk in Belgrado, waar de uitvaartdienst plaatsvond. Een deel had Servische vlaggen en afbeeldingen van Mladić bij zich. De kist van de voormalige generaal werd door de straten gedragen, terwijl omstanders zijn naam scandeerden. Hij werd begraven op een nabijgelegen begraafplaats, naast zijn dochter die in 1994 overleed. Vanuit de Europese Unie klonk maandag nogmaals kritiek op onder meer de "verheerlijking" van een oorlogsmisdadiger.

Mladić stierf vorige maand op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog in de jaren negentig. Hij werd ook wel de 'Slager van Bosnië' genoemd.

Internationale verontwaardiging

De Servische justitieminister Nenad Vujić kondigde aanvankelijk aan dat Mladić met "militaire en staatseer" zou worden begraven, wat internationaal tot veel verontwaardiging leidde. President Aleksandar Vučić zwakte dat besluit later af en ontkende dat Servië de veroordeelde oorlogsmisdadiger wilde verheerlijken. Hij zei dat de uitvaartdienst overeenkomt met de wensen van de nabestaanden.

Vučić was niet bij de begrafenis, die officieel werd georganiseerd door Mladićs zoon Darko. Onder de aanwezigen waren verschillende ministers en onder anderen oud-president Milorad Dodik en de Russische ambassadeur in Servië. De uitvaartdienst werd gehouden in de orthodoxe Sint-Lucaskerk, waar het lichaam lag opgebaard, en niet in de Sint-Savakathedraal waar staatsbegrafenissen doorgaans plaatsvinden.