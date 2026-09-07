Extinction Rebellion gaat dinsdag tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het Drentse dorp Zeijen demonstreren. Dat meldt RTV Drenthe maandag. De protestbeweging demonstreert volgens het provinciale medium tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Tijdens het streekbezoek van het koningspaar staat onder meer het thema toekomstbestendige landbouw centraal. De gemeente Tynaarlo en XR waren maandagavond telefonisch niet bereikbaar.

Volgens XR zou er in het programma van Willem-Alexander en Máxima te weinig tijd zijn ingeruimd voor zorgen van organisaties over pesticidegebruik in de landbouw. Volgens RTV Drenthe verwacht de organisatie zo'n dertig deelnemers bij de demonstratie. Zij zullen met spandoeken dicht langs de route staan en "liederen zingen", aldus een woordvoerster van XR.

In Drenthe is de discussie over het gebruik van pesticiden al langer onderwerp van gesprek, meldt de provinciale RTV. Het gaat dan onder meer over "de mogelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt voor volksgezondheid en natuur". Volgens XR zal de demonstratie tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw dinsdag "vreedzaam verlopen".