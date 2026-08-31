Modi roept 'vriend' Poetin op tot einde aan Oekraïne-oorlog

BISJKEK (ANP/BLOOMBERG) - De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag in de marge van een top in Kirgizië.

Modi zei tegen Poetin, die hij "mijn vriend" noemde, dat het tijd is om van een "eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog" te gaan. Poetin reageerde dat "we in deze richting bewegen", zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde.

Poetin had ook een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Zij spraken vooral over de onderlinge economische relaties. De oorlog in Oekraïne was slechts kort onderwerp van gesprek, aldus het Kremlin.

De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO) in Kirgizië. Dat samenwerkingsverband bestaat uit India, Kazachstan, China, Kirgizië, Rusland, Belarus, Pakistan, Tadzjikistan, Oezbekistan en Iran.