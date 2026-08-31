Noorse koninklijke familie legt rozen bij bloemenzee paleisplein

Het koningspaar, koningin Sonja en prinses Märtha Louise hebben samen de bloemenzee op het paleisplein bewonderd. Op beelden van de Noorse televisie is te zien hoe het viertal het paleis even verliet om rode rozen neer te leggen op het plein. Sinds donderdag, de dag voor het overlijden van koning Harald, komen dagelijks vele Noren naar het plein om steun te betuigen aan de familie en de koning te eren.

De familie nam de tijd om neergelegde briefjes te lezen en de bloemen te bekijken. Af en toe knielden Haakon en Mette-Marit om de steunbetuigingen goed te kunnen bekijken. Volgens de Noorse krant VG was het muisstil op Slottsplassen toen de koninklijke familie naar buiten kwam. Met de hand op het hart bedankte ze de mensen voor hun steun. Voordat de familie terugkeerde naar het paleis, zongen ze samen met de menigte op het plein het Noorse volkslied.

Vlak voor hun bezoek aan het plein had de familie de kist van de overleden koning Harald naar de kapel begeleid. De kist blijft daar tot de uitvaart op 9 september. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd.