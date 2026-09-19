Mogelijke cyberaanval gemeld bij stembureaus in Moskou

MOSKOU (ANP) - Een mogelijke cyberaanval heeft het stemmen in Moskou ontregeld tijdens de Russische parlementsverkiezingen. De problemen met stemmachines konden binnen twintig minuten worden opgelost, claimde het hoofd van de kiescommissie in de stad volgens persbureau TASS.

"Er was gisteren inderdaad een technische storing", zei Olga Kirillova van de kiescommissie zaterdag. "Volgens experts zou dit veroorzaakt kunnen zijn door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen." Ze vertelde dat ze zelf zag hoe een groep kiezers daardoor moest wachten.

Het is de eerste parlementsverkiezing sinds Rusland in 2022 buurland Oekraïne binnenviel. Er waren eerder al berichten dat stembureaus in Sotsji kortstondig moesten sluiten vanwege een drone-alarm.

Internationaal klinkt de kritiek dat de meerdaagse verkiezingen niet voldoen aan democratische normen. Vanuit Oekraïne wordt gesproken over een "pseudo-verkiezing" waarvan de uitslag al vaststaat. Zo mag anti-oorlogspartij Jabloko niet meedoen.