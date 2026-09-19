Kiki Bosman en Tim Senders ouders geworden van zoontje Solé Jo

Programmamaakster Kiki Bosman en presentator Tim Senders zijn ouders geworden van hun zoontje Solé Jo. Zaterdag stellen zij hun spruit op Instagram voor aan de wereld.

"Hij vult onze dagen nu al met meer licht, warmte en een gouden randje. Wat is dit kleine grote geluk BIJZONDER zeg", schrijft het stel bij beelden van elkaar met de kleine. Ze grappen daarbij dat "'t zonder condoom doen verrassend goed is uitgepakt".

Bosman en Senders maakten in april bekend in verwachting te zijn. Momenteel genieten ze "volop van onze magische babybubbel gevuld met piepkleine kleertjes, lieve geluidjes, harde borsten, beschuit met muisjes, kraamverbanden, stilstaande uren, melkboertjes en onverwachte kraamtranen (vooral van geluk)".