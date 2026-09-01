PORTSMOUTH (ANP) - Een tanker heeft bij de Britse scheepvaartmonitor UKMTO gemeld dat hij geraakt is door drie projectielen tijdens het uitvaren van de Straat van Hormuz, een belangrijke doorgang voor het transport van olie, gas en meststoffen. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Khasab, aldus de UKMTO.

Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld, aldus de UKMTO. Het was niet direct duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval.

Een nacht eerder voerden de Verenigde Staten en Iran voor het eerst sinds eind juli over en weer aanvallen uit in de regio. Het Amerikaanse leger meldde dat het eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) had aangevallen die zich zouden hebben opgemaakt om zeemijnen te leggen in de Straat van Hormuz. Vervolgens vuurde Iran raketten af op Amerikaanse militaire bases in Jordanië.

Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, met dreigementen en aanvallen op schepen. Tegelijkertijd handhaaft de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens.