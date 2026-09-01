Kelly Osbourne heeft door het overlijden van haar vader Ozzy Osbourne het "moeilijkste jaar van haar leven" gehad. In gesprek met het Britse tijdschrift Hello! blikt de 41-jarige Osbourne terug op de impact van zijn dood op haar leven. "Ik zal nooit meer dezelfde persoon zijn als voordat mijn vader stierf. Een deel van mij is ook gestorven."

Ze vervolgt dat nu "alles anders is". "Ik ben anders. Alles is veranderd, maar ik bekijk het per dag. En ik probeer de losse stukjes weer passend te krijgen." In de maanden na het overlijden van haar vader vertelde Osbourne dat ze online veel kritiek kreeg op haar uiterlijk. Naar eigen zeggen zat ze er toen doorheen. Inmiddels gaat het beter met Osbourne, zo vertelt ze zelf. "Ik krijg alle hulp die ik nodig heb en ik ben dankbaar voor de steun. Ik heb dit geweldige team om me heen verzameld. Als je rouwt, merk je dat mensen er geen raad mee weten en raak je veel vrienden kwijt. Maar degenen die blijven, zijn de echte", vertelt Osbourne.

"Je moet eerst aan je hoofd werken voordat je aan je lijf kunt werken. Dat is een langzaam proces", legt ze uit. "Ik ben niet binnen één dag de oude. Ik ben er niet na één therapiesessie al bovenop. Hier ben ik de rest van mijn leven zoet mee." Ze vervolgde: "Het is mooi om dingen over jezelf te ontdekken in therapie, zoals waarom ik bepaalde dingen doe die terugkeren naar mijn jeugd. Dan ga je helemaal terug in de tijd en denk je: 'O, dus daarom doe ik dat. Dat is toch wat?' Ik leer mezelf op een hele nieuwe manier kennen, en ik kan je vertellen dat dat een stuk gezonder is."

Ozzy Osbourne overleed op 22 juli 2025 op 76-jarige leeftijd. De Britse rocklegende en voormalig Black Sabbath-zanger stierf in Londen, kort na zijn laatste afscheidsconcert.