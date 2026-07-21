Moord op Britse Ann Widdecombe vastgelegd op camera

LONDEN (ANP/RTR) - De moord op de Britse oud-politica Ann Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis. Dat melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe ze 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen.

Widdecombe werd eerder deze maand in haar huis aangevallen en een dag later dood aangetroffen. De verdachte werd niet lang daarna opgepakt en is dinsdag voor het eerst in de rechtbank verschenen. Hij is aangeklaagd voor moord.

De verdachte zou te zien zijn als hij het huis van de 78-jarige vrouw binnenloopt en vraagt of ze misschien bankpassen en een identiteitsbewijs bij zich had. Na de moord nam hij haar portemonnee mee.

De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van Reform UK, de partij van Nigel Farage. Ze zat in het Britse Lagerhuis en later ook in het Europees Parlement.