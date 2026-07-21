Spaanse competitievoorzitter vindt dat FIFA voetbal vernietigt

MADRID (ANP/BELGA) - Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie heeft andermaal hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas is onder meer kritisch op de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen. "Dat slaat echt nergens op. Het WK is het grootste evenement, maar het zijn wel de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. De FIFA vernietigt die hele industrie", zei de baas van La Liga in een interview met Gazzetta dello Sport.

Eerder uitte Tebas al felle kritiek in aanloop naar het uitgebreide WK voor clubs van vorig jaar. Nu uit hij ook zijn onvrede over de drinkpauzes, langere rust tijdens de WK-finale en het terugdraaien van de automatische schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun.

Tebas vindt dat Infantino moet aftreden. "Ik vind dat zijn tijd erop zit, maar hij heeft de steun van veel bonden. Er is bovendien geen tegenkandidaat. Niemand wil zich verkiesbaar stellen en het risico nemen om te verliezen. Het is een systeem dat diep in de kern ziek is."