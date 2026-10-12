MARSEILLE (ANP) - Justitie in Frankrijk opent een moordonderzoek naar het schietincident eerder maandag op een middelbare school in Aubagne. Dat meldt het OM in Marseille, dat verder laat weten dat het onderzoek wordt overgedragen aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad.

Een 14-jarige leerling in Aubagne schoot maandag met een jachtgeweer op een rector en een docent, om later op een andere verdieping nogmaals het vuur te openen. Beiden raakten daarbij gewond, al verkeren zij niet in levensgevaar. De leerling werd aangehouden. In Franse media klonk later dat een derde persoon lichte verwondingen zou hebben opgelopen, maar bevestigd zijn die berichten niet. De leerling had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer.

Vooralsnog lijkt er geen verband te zijn met de aanhoudende onderwijsdemonstraties in Frankrijk. De betreffende school wordt maandag niet, zoals andere onderwijslocaties, geblokkeerd uit onvrede met de staat van het onderwijs.