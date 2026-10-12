De twee teruggevonden schilderijen van Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) zijn licht beschadigd. De werken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, dat naast Nice ligt. Een schilderij heeft een scheurtje in het doek, bij het andere is alleen de lijst beschadigd. Dit meldde de procureur van Marseille, Nicolas Bessone.

De twee doeken hebben restauratie nodig, zei Bessone. Ze zijn overgebracht naar het Interdisciplinair Centrum voor de Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed in Marseille om onderzocht te worden. Hierna gaan de schilderijen terug naar het museum, meldt het ministerie van Cultuur in een verklaring.

Vorige week werd een grootschalige zoekactie in gang gezet door de politie. Hierbij werden zes mensen opgepakt. Op 8 oktober, een maand na de diefstal, werden de gestolen werken van Renoir teruggevonden tijdens een huiszoeking. Ze waren verborgen achter een betonnen muur.