MOSKOU/GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - Rusland heeft beklemtoond dat het de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goed heeft geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land, waar volgens de eerste berichten de pest mee te maken zou hebben. Dit is volgens Moskou blijkens onderzoek echter niet het geval.

Rusland heeft de WHO laten weten wat er vooralsnog bekend is. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen.

Een werkneemster van een instituut in de regio Irkoetsk dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening.

De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is. Ze hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen na de onrust over de dood van de laboratoriummedewerkster.

Een heleboel mensen die met haar contact hadden, zoals collega's, werden in quarantaine geplaatst en Moskou stuurde meteen een topman van de gezondheidsautoriteiten. Maar niemand heeft de pest opgelopen volgens de onderzoekers en de doodsoorzaak van de vrouw is nog niet opgehelderd. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk.