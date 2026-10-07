BAKOE (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout kan op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog de bronzen medaille halen in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. De Nederlandse neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkhriilen Lkhagvatogoo uit Mongolië.

Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel. Vorig jaar strandde ze op de WK in Boedapest in de achtste finales. Eerder dit jaar werd ze in Tbilisi Europees kampioen.

Die Europese titel bestempelde Van Lieshout tot een van de favorieten voor de wereldtitel. Ze judode ook sterk in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Ze won in aanloop naar de halve finale achtereenvolgens van de Oostenrijkse Lubjana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zachová. Alleen tegen regerend wereldkampioene Kaju was Van Lieshout niet opgewassen.