TRÉVILLACH (ANP) - Door de zaterdag uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is inmiddels circa 1500 hectare afgebrand. Dat meldt BFMTV op gezag van het departement Pyrénées-Orientales. Eerder op zaterdag werd nog gemeld dat het ging om circa 930 hectare.

Het vuur zwol zondag aan en heeft nu een brandlijn van zeker 18 kilometer, aldus het departement. Circa tweehonderd voertuigen van hulpdiensten en negen vliegtuigen zijn ingezet. Zo'n zevenhonderd brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Volgens de autoriteiten kan dat nog lang duren.

In meerdere Franse departementen zijn hittewaarschuwingen afgegeven, waaronder Pyrénées-Orientales. Deze week wordt verwacht dat de hitte terugkeert naar Frankrijk. Ook in Spanje en Portugal is men voorzichtig met het oog op de naderende hittegolf.