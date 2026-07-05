Ayoub Kharkhach vindt het na twee maanden nog steeds "de helft van de tijd overweldigend" dat hij de Annie M.G. Schmidtprijs heeft gewonnen. Dat vertelt de cabaretier in gesprek met Coen Verbraak in het programma Over leven op NPO Start. Kharkhach kreeg de belangrijke onderscheiding voor het lied Handen van goud, uit zijn theaterprogramma En verbied de vogels om te fluiten.

"Het is een eer en heel tof om een lied te hebben geschreven dat zoveel gehoord en gezien wordt", zegt hij in het programma. "Ik heb het nog niet echt een plekje kunnen geven. De helft van de tijd is het nog overweldigend."

Kharkhach voltooide de studie International Food and Agribusiness aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. In 2024 deed hij mee aan het Amsterdams Kleinkunst Festival en won hij zowel de jury- als de publieksprijs. "Het begint dit jaar langzaam maar zeker als een vak te voelen", bekent de cabaretier in de uitzending.

Wikipedia-pagina

"Ik weet niet zo goed hoe artiest zijn voelt. Blijkbaar is er een artiest die Ayoub heet, en ik vervul die rol een paar dagen in de week." Ook vond hij het vreemd dat er opeens een Wikipedia-pagina over hem bestond: "Er stonden geen feitelijke onjuistheden in."

Handen van goud is een lied over hoe een vader omgaat met de ziekte van zijn 11-jarige zoon. De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan het beste Nederlandstalige theaterlied van het afgelopen jaar. De prijs is vernoemd naar schrijver Annie M.G. Schmidt, die bij leven haar naam aan de prijs verbond.