ANKARA (ANP) - NAVO-landen gaan de komende vijf jaar 40 miljard dollar (35 miljard euro) investeren in de ontwikkeling van droneafweer, kondigde secretaris-generaal Mark Rutte aan tijdens de top in Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones ongeoorloofd boven NAVO-lidstaten vliegen en is het daarom nodig het gebied beter te beveiligen.

"We bouwen robuuste verdedigingssystemen tegen drones om drones te detecteren, te identificeren en onschadelijk te maken", zei Rutte bij de aankondiging. En omdat er ook genoeg mensen nodig zijn om drones te besturen, moeten voor het eind van 2027 vijf keer zoveel piloten worden opgeleid.

Rutte zei ook dat de NAVO veel leert van de oorlog in Oekraïne. "Drones hebben de aard van de moderne oorlogvoering zoals we die kennen veranderd. Ze zijn een doorslaggevende factor op het slagveld."

Vooral NAVO-landen aan de oostflank zoals Roemenië en de Baltische staten spotten vrij regelmatig drones in hun luchtruim. Die zijn vaak uit koers geraakt onderweg naar Rusland of Oekraïne.