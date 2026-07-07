Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen treden op zaterdag 18 en zondag 19 juli op tijdens de nieuwe editie van Amsterdam in Concert. Tijdens de twee concerten in Het Concertgebouw brengen zij liedjes over Amsterdam. Het drietal wordt begeleid door pianist Cor Bakker en accordeonist André Vrolijk.

De artiesten zingen nummers uit het repertoire van onder anderen Tante Leen, Johnny Jordaan, André Hazes en Ramses Shaffy. Jamai en Bloemen brengen samen Omdat ik zoveel van je hou uit de musical De Jantjes. Speciaal voor de gelegenheid wordt Het Concertgebouw omgetoverd tot een Amsterdamse kroeg, met onder meer pluche kleedjes op de tafels.

De nieuwe editie van Amsterdam in Concert is een vervolg op de eerste editie vorig jaar, die plaatsvond ter gelegenheid van de viering van 750 jaar Amsterdam.