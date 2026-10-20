NAVO stuurt na incidenten extra middelen naar Zwarte Zee

BRUSSEL (ANP) - De NAVO stuurt extra "middelen" naar de regio rond de Zwarte Zee, meldt een woordvoerder op X. Daar werden voor de kust van NAVO-landen Bulgarije en Roemenië afgelopen weken meerdere koopvaardijschepen geraakt door drones. Bulgarije vroeg daarom al om extra hulp bij de dronebestrijding.

Volgens de woordvoerder hebben de ambassadeurs van de NAVO-landen dinsdag de situatie op de Zwarte Zee besproken. De extra middelen zijn onder meer bedoeld voor "surveillance, verkenning en forensisch onderzoek", schrijft ze op X.

De Bulgaarse premier Rumen Radev wees na de drone-incidenten naar Moskou. Rusland en Oekraïne beschieten op die zee al langer elkaars schepen, maar koopvaardijschepen bleven meestal gespaard.

Radev sprak donderdag al met de Roemeense president Nicușor Dan en NAVO-chef Mark Rutte over de aanvallen. Dinsdag maakte hij bekend dat de Verenigde Staten op verzoek van Bulgarije een militair vliegtuig hebben gestuurd om te patrouilleren boven de Zwarte Zee.