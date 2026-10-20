OVV onderzoekt dodelijk ongeluk bij tankbedrijf Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de explosie bij Gunvor Energy aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort op donderdag 13 augustus dit jaar. Het ongeluk bij het bedrijf voor raffinage en opslag van olieproducten kostte iemand het leven en er raakten vijf mensen gewond.

Ten tijde van het ongeluk waren zes mensen op het tankpark bezig met het loskoppelen van leidingen. De werkzaamheden maakten deel uit van het buiten gebruik stellen en ontmantelen van de installatie. Een van de onderzoekspunten is hoe de betrokken partijen de veiligheid beheersten bij het openen van leidingen, meldt de OVV.

Het onderzoek "richt zich met nadruk niet op antwoorden op vragen rond schuld of aansprakelijkheid", maar de Onderzoeksraad wil uit het onderzoek lessen trekken die van belang zijn voor andere bedrijven die dergelijke werkzaamheden uitvoeren.

Ook de Arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Het is nog onduidelijk wanneer de bevindingen van die instantie gereed zijn.