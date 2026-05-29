NAVO veroordeelt drone-incident in Roemenië

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De NAVO heeft een incident veroordeeld waarbij een wooncomplex in Roemenië is geraakt door een drone. "Wij veroordelen de roekeloosheid van Rusland, en de NAVO zal haar verdediging tegen alle dreigingen blijven versterken, waaronder drones", meldt een woordvoerder van het bondgenootschap.

NAVO-lidstaat Roemenië grenst aan Oekraïne en er komen vaker drones terecht in het Roemeense luchtruim. Dit keer raakte zo'n toestel het dak van een woongebouw in Galati, waar brand uitbrak. Twee mensen raakten gewond. Roemenië heeft het voorval omschreven als een "ernstige en onverantwoordelijke escalatie van Rusland" en zegt bondgenoten en NAVO-topman Mark Rutte te hebben geïnformeerd.