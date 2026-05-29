Jeroen van der Boom brengt twee singles tegelijk uit

Jeroen van der Boom heeft vrijdag niet één maar twee singles uitgebracht. De zanger werd geïnspireerd door de vinylsingles uit vroege jaren waarop een a- en b-kant stond.

"Hoe vaak is het niet gebeurd dat de b-kant ook een hit of zelfs grotere hit werd? Je ging op je gevoel af", stelt Van der Boom over zijn nieuwe nummers De Liefde en Luchtballon. "Dat nostalgische gevoel wil ik nu met het publiek delen. Ik breng, net als bij een vinylsingle, twee nummers uit. Het publiek en de radiostations mogen dan bepalen welk nummer favoriet wordt."

Het idee ontstond volgens Van der Boom tijdens een recente reis met zijn gezin door de Verenigde Staten.