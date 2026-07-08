ANKARA (ANP) - NAVO-diplomaten hadden gehoopt dat de Amerikaanse president Donald Trump in een betere stemming zou beginnen aan de vergadering met de andere leiders op de top in Ankara. Tegelijkertijd zeggen bronnen niet verrast te zijn door het beklag en de boosheid van Trump voor aanvang.

Trump haalde naast NAVO-topman Mark Rutte opnieuw uit naar bondgenoten die op de VS zouden leunen en de grote bondgenoot niet genoeg zouden bijstaan in bijvoorbeeld de oorlog met Iran. Dat hebben we eerder gehoord, relativeren vier NAVO-diplomaten, van wie "niemand echt geschrokken" is, zeggen twee van hen. "Maar leuk is anders." Het is volgens twee bronnen nu maar hopen dat Trumps humeur de vergadering niet stempelt. "Stoelriemen vast" is volgens een ingewijde waarschijnlijk op zijn plaats.

De Amerikaanse president is moeilijk te lezen en kan ook zomaar weer omslaan, zeggen anderen. "Laten we afwachten tot de persconferentie na afloop."

Alles op de top in Ankara zou draaien om het 'managen' van Trump, zeiden hoge diplomaten vooraf.