ENSCHEDE (ANP) - FC Twente-aanvalster Sophie Proost maakt de overstap naar Bayern München. Bij de Duitse kampioen heeft de 19-jarige jeugdinternational getekend voor drie seizoenen.

"Het is een hele eer dat een club van dit kaliber vertrouwen in mij heeft en me deze kans geeft. Het was een ongelofelijk moment toen ik hoorde van de interesse van FC Bayern. Vanaf het begin voelde alles goed, dus ik wist direct dat ik hierheen wilde komen", reageert Proost op de website van haar nieuwe club.

De geboren Hilversumse stapte in 2024 over van Ajax naar FC Twente en scoorde voor de 'Tukkers' zes keer in 41 wedstrijden.