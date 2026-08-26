Nederland telt tienduizenden meer AOW'ers, meldt SVB

AMSTELVEEN (ANP) - Nederland heeft er het afgelopen jaar tienduizenden AOW'ers bijgekregen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) meldt woensdag dat ruim 3,7 miljoen mensen eind juni een AOW-uitkering ontvingen. Dat zijn 78.569 mensen meer dan eind juni vorig jaar.

De stijging komt volgens de SVB overeen met de verwachte toename van het aantal AOW-gerechtigden door vergrijzing. Ruim 1,1 miljoen AOW-gerechtigden zijn boven de 80 jaar en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Iets meer dan de helft van de mensen die deze uitkering ontvangen, is vrouw.

Het aantal gerechtigden met een onvolledige AOW-uitkering blijft volgens de SVB stijgen. Onder in Nederland wonende mensen nam dit met ruim 12.000 toe en onder mensen in het buitenland met bijna 4500. Hierbij gaat het om mensen die een periode (onverzekerd) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt of op latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd en daardoor geen volledige AOW hebben opgebouwd.