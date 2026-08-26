New Wave voegt opnieuw extra optreden toe aan Ziggo-reeks

New Wave heeft woensdag opnieuw een extra show toegevoegd aan hun meerdaagse concertreeks in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte MOJO bekend. Het hiphopcollectief staat nu ook komend jaar op 23 april in de concertzaal.

De concertorganisator maakte eerder op de dag bekend dat de formatie met hun aankomende show New Wave All Stars naast 20 en 21 april ook op de 22e op het podium zal staan. Kaarten voor alle optredens zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag.

Het hiphopcollectief brengt naast hun oudere hits ook nieuw materiaal ten gehore. Ook zullen verschillende gastartiesten het podium betreden.

New Wave kwam begin dit jaar voor het eerst in tien jaar weer samen. De formatie gaf toen vijf optredens in de Ziggo Dome.