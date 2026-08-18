Neef van voormalige Syrische dictator Assad krijgt doodstraf

DAMASCUS (ANP/AFP) - Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië. Een week eerder werd ook Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is zelf niet in Syrië.

Wassim al-Assad werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als "oorlogsmisdaden", meldt Al Jazeera. Hij werd echter vrijgesproken van andere beschuldigingen rond drugshandel.

Ook een andere neef, Atef Najib, kreeg vorige week de doodstraf opgelegd. Hij was hoofd van de veiligheidsdienst en werd schuldig bevonden aan onder meer moord en marteling. De broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werd eveneens bij verstek ter dood veroordeeld.

De Assad-familie maakte decennialang de dienst uit in Syrië. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft.