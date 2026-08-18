Volodymyr Klitsjko rouwt om overlijden ex-partner Panettiere

Volodymyr Klitsjko laat op Instagram weten diep bedroefd te zijn door het overlijden van zijn ex-partner Hayden Panettiere. "Ons gezin is diep geschokt en maakt een periode van intens verdriet door", schrijft de Oekraïense oud-bokser. De twee hadden een relatie van 2009 tot 2018 en kregen in 2014 samen dochter Kaya. De Amerikaanse actrice overleed zondag onverwachts op 36-jarige leeftijd.

"Het nieuws over Haydens tragische overlijden vervult me met diepe droefheid. Ze is veel te vroeg uit dit leven weggenomen. Hoewel we geen stel meer waren, was Hayden een belangrijk deel van mijn leven en de moeder van onze dochter, Kaya", schrijft Klitsjko in een eerste reactie. Bij de tekst deelt hij een oude selfie van het gezinnetje. De twee verloofden zich in 2013, maar trouwden nooit.

"Ze heeft dankzij haar enorme talent een indrukwekkende carrière opgebouwd, al kreeg ze daarbij ook te maken met de schaduwzijde van een veeleisende industrie", vervolgt hij. "Niets zal de mooie tijd die we hebben gedeeld of de plek die ze in ons leven had ooit kunnen wissen." Klitsjko benadrukt dat hij naar zijn dochter altijd met respect over haar moeder zal blijven spreken en "ervoor zal zorgen dat ze zich herinnert wie ze was".

De voormalig wereldkampioen boksen in het zwaargewicht wenst de ouders van Panettiere, maar ook haar vrienden en haar fans "alle sterkte en condoleances". "Ik wil iedereen vragen om de gevoelens en de privacy van onze familie te respecteren in deze ontzettend moeilijke tijd. Dit is voorlopig het enige wat ik hierover kwijt wil", benadrukt Klitsjko. Tot slot bedankt hij iedereen voor de steun en wenst hij de moeder van zijn kind "eeuwige vrede" toe.