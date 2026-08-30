Nepal meldt meer geredde buitenlanders, ook dodental opgelopen

KATHMANDU (ANP/AFP) - Bijna driehonderd buitenlanders die werden vermist na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China, zijn gered. Dat meldt de Nepalese toerismeautoriteit NTB. Het aantal buitenlanders met wie geen contact kan worden gelegd, is opgelopen tot 591, aldus de NTB in een tussentijdse update op X.

Duizenden mensen worden nog vermist. Ook zijn aan Nepalese kant al zeker 781 lichamen geborgen, aldus de autoriteiten. Eerder waren dat er nog circa 750.

Over het lot van de drie vermiste Nederlanders, van wie er een in Nepal woont, is nog altijd niets duidelijk.

The Kathmandu Post meldde dit weekend dat vanwege de grote aantallen doden de mortuaria in het land overvol zijn geraakt. Noodgedwongen worden daarom nog niet geïdentificeerde lichamen tijdelijk begraven, om te voorkomen dat ziekten uitbreken. Naasten en familieleden worden verzocht contact te zoeken met de autoriteiten voor de identificatie.