Noorse veiligheidsdienst begint voorbereidingen uitvaart Harald

De Noorse veiligheidsdienst PST is begonnen met de voorbereidingen voor de uitvaart van koning Harald. De Noorse krant Dagbladet schrijft dat het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis zal worden.

De Noren houden er rekening mee dat de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident JD Vance naar Oslo afreist. Bij de uitvaart van koning Olav in 1991 kwam de toenmalige vicepresident Dan Quayle. Vanwege de Golfoorlog had de begrafenis geen prioriteit voor president George H.W. Bush.

Wie er precies naar Oslo komen, is nog niet bekend. Naar verwachting komen er talloze staatshoofden en veel afgevaardigden van monarchieën in de hele wereld.

"Een onderdeel van de persoonsbeveiliging door de PST is het voorbereid zijn op verschillende scenario's en gebeurtenissen die zich kunnen voordoen", zegt een woordvoerder tegen Dagbladet. "Dat omvat zowel de planning en uitvoering als het treffen van diverse maatregelen. Dat zal ook gelden voor de uitvaart van de koning." PST doet geen uitspraken over de precieze maatregelen, maar zegt wel voorbereid te zijn op een eventuele komst van Trump.