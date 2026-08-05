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Netanyahu bevestigt dat Israël niet meewerkt aan Trumps plan Gaza

05 aug , 19:51Buitenland
anp050826193 1
ANP
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bevestigd dat zijn land nooit heeft ingestemd met het plan van president Donald Trump voor de ontwapening van de Palestijnse beweging Hamas. Volgens het plan moet Israël zich uit de Palestijnse kuststrook terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Trump heeft afgelopen week trots gemeld dat er vaart zit in de uitvoering en dat Hamas gaat ontwapenen.
Hamas heeft herhaald bereid te zijn te ontwapenen wanneer de Israëli's zich terugtrekken. Netanyahu heeft gezegd dat de Israëlische regering alleen een voorstel heeft gezien waar Israël niet mee akkoord is. "We hebben er enkel commentaar op geleverd", aldus de premier.
Sinds Trump in oktober een staakt-het-vuren regelde tussen Israël en Hamas zijn bij de voortgaande Israëlische aanvallen op de Gazastrook meer dan duizend Palestijnen gedood. De Israëli's hebben al circa twee derde van de kleine strook bezet en lijken zich niet terug te willen trekken.
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