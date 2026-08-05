Miranda Kerr ziet haar ex-man Orlando Bloom inmiddels als familie. "Hij is net als een broer", zegt het 43-jarige Australische model in de podcast Let's Be Honest with Kristin Cavallari. Volgens Kerr hebben de twee sinds hun scheiding in 2013 altijd goed samengewerkt als co-ouders van hun 15-jarige zoon Flynn.

Kerr erkent dat een scheiding pijnlijk is. "Er is altijd sprake van verdriet, zelfs als je allebei weet dat het om de juiste redenen is." Volgens haar stond na de breuk het belang van hun zoon altijd voorop. "We kennen elkaar al heel lang, we hebben zo'n goede vriendschap opgebouwd dat hij gewoon bij de familie hoort."

Kerr en Bloom waren sinds 2007 samen en gingen in 2013 na drie jaar huwelijk uit elkaar. Kerr is sinds 2017 getrouwd met Snapchat-medeoprichter Evan Spiegel.