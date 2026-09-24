Netanyahu: Joden in NYC niet veilig sinds Mamdani burgemeester is

NEW YORK (ANP) - Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet langer veilig in New York sinds Zohran Mamdani is aangetreden als burgemeester. Dat zei hij in een felle toespraak tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in diezelfde stad. Bewijzen voor zijn claims gaf hij niet.

Na eerst vele politieke opponenten te hebben bekritiseerd, nam Netanyahu een speciaal moment om zich te richten tot de New Yorkse burgemeester, die sinds begin dit jaar dat ambt vervult. "Meneer Mamdani, Joden voelen zich niet langer veilig in New York", zei Netanyahu, die dat vermeende sentiment een-op-een linkte aan het burgemeesterschap van de linkse Mamdani.

Die zou volgens Netanyahu weinig tot niets doen om het geweld tegen Joden af te keuren, waarbij hij verwees naar enkele berichten op sociale media die Mamdani's vrouw zou hebben geliket. Bovendien zou Mamdani heulen met sympathisanten van terreurgroep Hamas, en hen niet publiekelijk tegenspreken.

Oorlogsmisdaden

Mamdani heeft daarentegen in het verleden niet alleen de aanslagen van 7 oktober 2023 veroordeeld als oorlogsmisdaden, maar ook opgeroepen tot vrijlating van de gijzelaars. Het internationaal recht, zei hij in 2025 bovendien in een interview met Fox News, geldt ook voor Hamas.

De burgemeester zelf behoorde overigens niet tot de aanwezigen op het VN-hoofdkantoor; hij was met de Nederlandse premier Rob Jetten op een werktrip elders. Jetten spreekt later nog zelf de Algemene Vergadering toe.