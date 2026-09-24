Rob Kemps baalt dat hij eigen kinderen niet elke week ziet

Rob Kemps heeft moeite met het feit dat hij de kinderen die hij kreeg uit een eerdere relatie niet elke week kan zien. "Dat is helemaal kut gewoon", zei de Snollebollekes-frontman donderdag in het RTL 4-programma Casa Di Beau.

"Maar dat is nu eenmaal zo als je niet samen bent met de moeder van je kinderen; je ziet de kinderen niet altijd", relativeerde Kemps vervolgens. "En daar kun je heel boos of verdrietig over worden, maar dat heeft allemaal geen zin, want dat is dan wat het is."

Elke maandag wisselen de twee kinderen, een zoon van 6 en een dochter van 4, van huis. "Op de wisseldag heb ik er wel echt last van. Dan voel ik me echt naar", zei Kemps eerlijk. "Want dan heb je dus een hele week samen, en dan komt die maandag, verschrikkelijk. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vervelender ik het vind. Dan ga je naar bed en dan zie je die kamertjes, die zijn dan leeg. En dat is gewoon iedere keer kut."

Feestdag

Volgens de artiest is de maandag erop, als de kinderen weer terugkomen, dan weer een feestdag. "Dat is best bijzonder (...) Als ik er talent voor had, kun je er een lied over schrijven."

Kemps en zijn ex-partner Miriam gingen in 2023 uit elkaar. Het nieuws kwam destijds kort nadat er berichten verschenen dat de artiest een affaire zou hebben met Stephanie Klaver, met wie hij inmiddels getrouwd is.