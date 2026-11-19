BIRMINGHAM (ANP) - De Britse ngo Islamic Relief Worldwide (IRW) schat het aantal ontheemden in het zuiden van Ethiopië op bijna 700.000. Dat meldt de islamitische hulporganisatie in een persverklaring. Zo'n 50.000 van hen zouden de grens met Kenia zijn overgestoken, wat daar drukt op de beschikbare middelen.

In oktober laaide er in het grensgebied een strijd uit in de plaats Moyale tussen Somali- en Oromogemeenschappen. Die twee grote etnische groepen in Ethiopië vechten een strijd om land uit, waarbij burgers in het gedrang komen, schrijft IRW. De strijd breidde zich al snel uit in de regio. Een oplossing lijkt vooralsnog niet in zicht, schreef Al Jazeera eerder deze week al. Pogingen om de onlusten te sussen op federaal niveau tussen de strijdende partijen hebben nog niets opgeleverd.

In het noorden van Ethiopië is het eveneens al tijden onrustig, daar tussen het regeringsleger en het separatistische Tigray Volksbevrijdingsfront. In oktober werd in die regio een interim-regering aangekondigd, om de rust te doen wederkeren.