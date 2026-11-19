Nederland heeft wereldwijd het meeste aantal verlofaanvragen voor de lancering van de langverwachte videogame GTA VI. Het aantal verlofaanvragen ligt namelijk 58 procent hoger dan op dezelfde datum een jaar eerder. Dat blijkt uit data van HR- en payrollplatform Remote. Het aantal verlofaanvragen in de rest van de wereld ligt gemiddeld 32 procent hoger.

22 procent van de verlofaanvragen is ingediend voor alleen donderdag. Bijna een derde (29 procent) heeft zowel donderdag als vrijdag vrij genomen. De meeste vrij-aanvragen kwamen voor in de financiële sector, gevolgd door operations en Research & Development.

Grand Theft Auto VI kwam overal ter wereld om middernacht uit. De game is beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox-consoles en is de opvolger van GTA V, dat destijds werd genoteerd als het meest winstgevende mediaproduct aller tijden.