MADRID (ANP/RTR) - Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras, die de cijfers publiceerde in aanloop naar een bezoek van paus Leo aan de Canarische Eilanden.

Caminando Fronteras, dat zich inzet voor de rechten van migranten, becijferde dat zich 142 vrouwen en 129 kinderen onder de slachtoffers bevinden. In heel 2025 vielen volgens de groep bijna 3100 doden bij pogingen Spanje te bereiken.

Migranten kunnen via allerlei routes op Spaans grondgebied komen. Ze proberen bijvoorbeeld zwemmend of klimmend over hekken de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika te bereiken of gaan op bootjes naar de Canarische Eilanden voor de kust van West-Afrika.

Die laatste route is volgens Caminando Fronteras de dodelijkste, met 635 slachtoffers tot dusver in 2026. "Voor elke honderd mensen die in 2025 aankwamen, stierven er ongeveer veertien. In 2026 liep dat aantal op tot 21."