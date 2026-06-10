De BBC gaat niet door met de aankomende kerstaflevering voor de langlopende scifiserie Doctor Who. Het bedrijf richt zich in plaats daarvan op de aankomende seizoenen, meldt de BBC woensdag. Daarnaast zoekt het mediabedrijf naar een coproducent voor de serie.

Het meest recente seizoen van de serie kwam uit in het voorjaar van 2025. In oktober werd een speciale kerstaflevering aangekondigd. "Maar om de serie klaar te stomen voor toekomstige seizoenen, is besloten dat we, in plaats van de kloof te overbruggen met een eenmalige special, ervoor kiezen om door te zetten en te investeren in de toekomst van de serie op de lange termijn", aldus de BBC.

Doctor Who wordt gemaakt door de BBC en studio Bad Wolf. In 2023 begonnen zij een samenwerking met Disney+, maar die stopte in 2025. De nieuwe coproducent wordt gezocht via een openbare aanbesteding.

Doctor Who gaat over een tijdreizend buitenaards wezen dat van uiterlijk kan veranderen. De serie werd voor het eerst uitgezonden in 1963. De rol van de Doctor werd eerder gespeeld door onder meer David Tennant, Matt Smith, Jodie Whittaker en Ncuti Gatwa.