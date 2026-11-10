De kerkelijke inzegening van Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, vindt volgend jaar augustus plaats. De ceremonie is op 22 augustus in de Nidaros-kathedraal in Trondheim, heeft het Noorse hof aangekondigd.

Haakon werd eind augustus koning toen zijn vader koning Harald overleed. Harald werd zelf in juni 1991 al vijf maanden na de dood van koning Olav ingezegend. Beide voorgangers van Haakon werden ingezegend in Trondheim. Haakon legde begin september al wel een eed af ten overstaan van het Noorse parlement.

De kerkelijke inzegening van een nieuwe vorst is een traditie die duizend jaar teruggaat. Rond de ceremonie zijn verschillende andere feestelijke evenementen gepland, zoals een galadiner. Haakon gaat daarna met koningin Mette-Marit op reis door Noorwegen. Die duurt tot het voorjaar van 2028, aldus het paleis.