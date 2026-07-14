WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse militaire commando in het Midden-Oosten (CENTCOM) is maandagavond begonnen met "het lanceren van de derde opeenvolgende nacht van aanvallen tegen Iran". Dat maakte CENTCOM op X bekend.

De bedoeling is de Iraanse strijdkrachten "hoge kosten op te leggen" en hun capaciteit om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz aan te vallen te verminderen, aldus CENTCOM.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat hij opnieuw een maritieme blokkade van Iran laat instellen. Op zijn platform Truth Social zei hij dat Iraanse schepen het land niet meer in of uit mogen. Andere landen kunnen volgens de Amerikaanse president wel gebruik blijven maken van de Straat van Hormuz.

Het Iraanse persagentschap YJC zei in de nacht van maandag op dinsdag dat er zeven explosies werden gehoord in de zuidelijke haven Bandar Abbas en twee op het eiland Kish.

President Trump heeft ook gedreigd het nucleaire complex Kolang Gaz La aan te vallen, een zwaar versterkt gebied dat naast Natanz ligt, de locatie voor de verrijking van uranium, die al eerder door de VS en Israël is gebombardeerd. Onder Kolang Gaz La, ook wel Pickaxe genoemd, zouden twee tunnelcomplexen liggen die volgens experts onbereikbaar zijn voor de sterkste bunkerbommen in het Amerikaanse arsenaal.

Niettemin zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis dat een akkoord om de oorlog te beëindigen nog steeds mogelijk is. "We hadden een akkoord twee dagen geleden en toen zeiden ze: 'Oh, we kunnen dat akkoord niet sluiten. We moeten er verder over onderhandelen'."