BRUSSEL (ANP) - Zonne-energie was in juni voor het eerst goed voor een kwart van de totale elektriciteitsproductie in de Europese Unie. Dat heeft energiedenkttank Ember becijferd. Door de vele zonuren en grote hoeveelheid aan geïnstalleerde zonnepanelen werd vorige maand een recordhoeveelheid van 52 terawattuur aan stroom uit zonne-energie opgewekt. Hiermee werd het vorige record van 47 terawattuur van een maand eerder verbroken.

Zonne-energie was volgens Ember de grootste individuele bron van elektriciteit in de EU, voor kernenergie (21 procent), gas (15 procent), windenergie (14 procent) en waterkracht (12 procent). Kolen namen 8 procent voor hun rekening. Het is pas de derde maand ooit dat zonne-energie de grootste stroombron van de EU is. In juni vorig jaar en mei dit jaar was dit ook al het geval.

"De opmars van zonne-energie is werkelijk fenomenaal en overtreft alle verwachtingen", zegt Ember-onderzoeker Chris Rosslowe. "In slechts enkele jaren is zonne-energie uitgegroeid van een kleine speler tot een essentieel onderdeel van het Europese elektriciteitsnet, nu overheden en burgers op zoek zijn naar goedkope en snel te installeren lokale energiebronnen."

In juni 2021 was zonne-energie nog verantwoordelijk voor 10 procent van de Europese stroomopwekking, komt ook uit de cijfers naar voren. Vervolgens is de productie van zonne-energie in de EU elk jaar met meer dan een vijfde gegroeid. Dit komt hoofdzakelijk door het hoge tempo waarin nieuwe zonnepanelen worden geplaatst. In sommige landen, waaronder Spanje, was zonne-energie vorige maand al goed voor meer dan een derde van de stroomvoorziening.