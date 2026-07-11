LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie heeft een 28-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op de voormalige Britse minister Ann Widdecombe. De arrestatie vond plaats in South Yorkshire, maakte de politie zaterdag bekend.

De verdachte, een Britse man, zit vast voor verhoor. De politie zegt dat de familie van Widdecombe over de arrestatie is ingelicht.

De 78-jarige Widdecombe, oud-minister namens de Conservatieve Partij en later woordvoerder van Reform UK, werd donderdag dood aangetroffen in haar woning in Haytor in het graafschap Devon. Ze had ernstige verwondingen opgelopen. De politie gaat ervan uit dat de aanval bijna een dag eerder plaatsvond.

Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat de zaak verband houdt met terrorisme of een politiek motief. Een 26-jarige man die eerder was aangehouden, is inmiddels vrijgelaten en wordt niet langer verdacht.