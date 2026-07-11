MIAMI (ANP) - Engeland heeft voor de vierde keer de halve finale op het wereldkampioenschap voetbal bereikt. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel rekende onder warme omstandigheden in Miami na verlenging af met Noorwegen, dat op de mondiale titelstrijd nog niet eerder in de kwartfinale stond. Het werd 2-1.

Jude Bellingham was met twee treffers opnieuw de belangrijkste man bij de Engelsen. De middenvelder scoorde in de met 3-2 gewonnen achtste finale tegen Mexico ook al twee keer.

Engeland treft woensdag in de halve finale regerend wereldkampioen Argentinië of Zwitserland. Die twee landen staan zondag om 03.00 uur Nederlandse tijd tegenover elkaar. Engeland won het WK in 1966 en strandde in 1990 en 2018 in de halve finale.

Het duurde even voor de wedstrijd in het Miami Stadium op gang kwam. Bellingham zorgde in de negentiende minuut bijna voor het eerste gevaar, toen hij zijn hoofd na een voorzet van Antony Gordon net niet tegen de bal kreeg. Kort daarna wist Nico O'Reilly de bal na een voorzet van oud-PSV'er Noni Madueke niet aan te nemen.

Noorwegen meldde zich pas richting het einde van de eerste helft bij het doel van de Engelsen. Nadat Erling Haaland in de 35e minuut na een voorzet vanaf de rechterkant in de handen van doelman Jordan Pickford kopte, was het een minuut later wel raak. Spits Harry Kane werd op eigen helft de bal ontfutseld, waarna Andreas Schjelderup vanaf de linkerflank Pickford verraste met een hoog en hard schot. De bal ging via de verre paal in het doel: 1-0.

De Noren hadden de Engelsen voor rust nog meer pijn kunnen doen, maar Alexander Sørloth speelde in de 44e minuut een counter niet goed uit. Die misser kwam het elftal van bondscoach Ståle Solbakken duur te staan. Bellingham maakte na een fraaie aanname en afwerking in blessuretijd gelijk: 1-1.

Noorwegen kwam na tien minuten spelen in de tweede helft opnieuw op voorsprong, uit een hoekschop. De treffer werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd, omdat Haaland een overtreding had gemaakt. Een kwartier voor tijd ontsnapte Engeland weer bij een corner. Dit keer kopte verdediger Kristoffer Ajer tegen de lat.

Oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes was kort voor tijd belangrijk voor de Noren, toen hij de bal na een goede actie van de Engelse invaller Bukayo Saka voor zijn doel weghaalde.

Bellingham maakte al vroeg in de verlenging het verschil. De middenvelder reageerde attent toen doelman Ørjan Nyland de bal in de 93e minuut niet goed verwerkte na een afstandsschot van invaller Morgan Rogers: 2-1.