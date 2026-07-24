Nieuwe evacuatie bij bosbranden bij Bordeaux

PARENTIS-EN-BORN (ANP) - Een dorp ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux wordt geëvacueerd uit voorzorg omdat er vlakbij een grote bosbrand woedt. Circa 8000 mensen moeten weg uit Parentis-en-Born in het departement Landes.

De bosbrand woedt tussen Parentis en het toeristische Biscarrosse, noordwestelijker aan de kust. De wind is hard en volgens de brandbestrijders is het beter dat de dorpelingen en toeristen vertrekken.

Als gevolg van de brand zijn in dit departement nu al 41.000 mensen, zowel inwoners als toeristen, geëvacueerd. De bosbrand zou donderdag door een kapotte en in brand geraakte auto zijn ontstaan volgens Franse media. De brand beslaat al een terrein van 12 bij 5 kilometer.

In dezelfde kuststreek, ruim 40 kilometer noordelijker, woedt ook een grote bosbrand tussen de plaatsen Lège-Cap-Ferret en Lacanau. Beide plaatsen worden bedreigd. In deze streek in het departement Gironde zijn al zeker 44.000 mensen geëvacueerd en is 19.000 hectare door het vuur aangetast.