Realityserie Wolter Kroes krijgt plekje op TLC en HBO Max

De vorige week aangekondigde realityserie van Wolter Kroes wordt uitgezonden door TLC. Ook is de soap "aan het eind van dit jaar" te volgen op streamingdienst HBO Max, is vrijdag bekendgemaakt.

"Als je me een paar jaar geleden had verteld dat we als gezin een eigen realityserie zouden krijgen bij TLC en op HBO Max, had ik je waarschijnlijk niet geloofd", zegt Kroes. "We vinden het ontzettend leuk en hebben er heel veel zin in om te laten zien hoe wij samen leven, lachen en genieten. Hopelijk beleven de kijkers net zoveel plezier aan onze avonturen als wij zelf!"

Kroes wordt niet alleen op zijn werk gevolgd, maar ook thuis. De 57-jarige volkszanger is al jaren getrouwd met Tessa. Ze hebben een samengesteld gezin van vijf kinderen.