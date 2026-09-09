ABHA (ANP/RTR) - De Houthi's hebben voor de tweede dag op rij meerdere Saudische steden aangevallen. Volgens de door Saudi-Arabië geleide coalitie die het in Jemen tegen de Houthi's opneemt, zijn onder meer Abha, Khamis Mushait en Jazan bestookt met ballistische raketten en drones.

Die steden werden dinsdag ook al onder vuur genomen. Toen raakten 73 mensen gewond. De Houthi's hebben de afgelopen weken vaak Saudische doelen beschoten, maar zo'n omvangrijke aanval als op dinsdag is zeldzaam.

Saudi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen ook grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi's. Daarnaast zijn de Jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthi's te veroveren. De door Saudi-Arabië geleide coalitie heeft gezegd ook op de meest recente aanvallen te zullen reageren.